Son dakika haber: Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu; satışa hazıra 7 kilo bonzai ele geçirildi

Son dakika 3. sayfa haberine göre - Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu; satışa hazıra 7 kilo bonzai ele geçirildi Bağcılar'da eş zamanlı olarak iki farklı mahalleye düzenlenen uyuşturucu operasyonunda satışa hazıra 7 kilo 115 gram 'bonzai' diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı.

- Bağcılar'da uyuşturucu operasyonu; satışa hazıra 7 kilo bonzai ele geçirildi

İSTANBUL - Bağcılar'da eş zamanlı olarak iki farklı mahalleye düzenlenen uyuşturucu operasyonunda satışa hazıra 7 kilo 115 gram 'bonzai' diye tabir edilen uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 kişi de gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 15 Temmuz Mahallesi ve Ziya Gökalp Mahallesi'nde 2 ayrı şüpheli şahsın uyuşturucu ticareti yaptığını tespit etti. Teknik ve fiziki takibin ardından polis ekipleri iki mahalleye eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda S.K.ve Ö.K.isimli iki şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda toplamda satışa hazır 7 kilo 115 gram 'bonzai' diye tabir edilen uyuşturucu madde, 5 adet hassas terazi, 2 adet AK-47 uzun namlulu tüfek şarjörü, pompalı tüfek, 2 adet kartuş, fişek, 2 adet telefon ele geçirildi.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar, "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan adli makamlara sevk edildi.