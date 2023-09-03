Bağcılar'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bağcılar'da bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit etti. Polis operasyon düzenleyerek S.B., M.B., C.Ü., H.A. ve H.D. isimli 5 kişiyi gözaltına aldı. Adreste yapılan aramada ise metamfetamin, marihuana, MDMA maddesi, terazi, cep telefonu, nakit para ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Bağcılar'da bir adrese uyuşturucu operasyonu düzenleyen polis, 5 kişiyi gözaltına aldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bağcılar Mahmutbey Mahallelisinde bulunan bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığını belirledi. Operasyon için düğmeye basan ekipler, evde bulunan S.B., M.B., C.Ü., H.A. ve H.D. isimli şahısları gözaltına aldı. Zanlıların benzer suçlardan çok sayıda suç kayıtlarının olduğu belirlendi.
Adreste yapılan aramada 25.8 gram metamfetamin, 2,4 gram marihuana, 3 gram MDMA maddesi, 2 adet hassas terazi, 5 adet cep telefonu, 6 bin 900 nakit para, 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Zanlılar uyuşturucu madde ticareti sulamasıyla adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL