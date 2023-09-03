Bağcılar'da Uyuşturucu Operasyonu: 5 Gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri Bağcılar'da bir adreste uyuşturucu madde ticareti yapıldığını tespit etti. Polis operasyon düzenleyerek S.B., M.B., C.Ü., H.A. ve H.D. isimli 5 kişiyi gözaltına aldı. Adreste yapılan aramada ise metamfetamin, marihuana, MDMA maddesi, terazi, cep telefonu, nakit para ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.