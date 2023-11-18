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Bağcılar'da Uyuşturucu Bulunan Zanlı Gözaltına Alındı

İstanbul Bağcılar'da yapılan çalışmada, aracında uyuşturucu ve uyarıcı madde bulunan bir zanlı gözaltına alındı. Aramada, zulalanmış uyuşturucu, uyarıcı hap, metamfetamin ve para ele geçirildi. Zanlı, adli makamlarca serbest bırakıldı.