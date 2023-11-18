Bağcılar'da Uyuşturucu Bulunan Zanlı Gözaltına Alındı
3. Sayfa Haberleri
İstanbul Bağcılar'da yapılan çalışmada, aracında uyuşturucu ve uyarıcı madde bulunan bir zanlı gözaltına alındı. Aramada, zulalanmış uyuşturucu, uyarıcı hap, metamfetamin ve para ele geçirildi. Zanlı, adli makamlarca serbest bırakıldı.
İstanbul Bağcılar'da aracında uyuşturucu bulunan zanlı gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti"nin engellenmesine yönelik çalışmada Fevzi Çakmak Mahallesi'nde şüpheli araç tespit edildi.
Aramada aracın konsol bölümüne zulalanmış uyuşturucu ve 20 uyarıcı hap, metamfetamin ile 8 bin 60 lira ve 2 cep telefonu bulundu.
Sürücü V.G. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyette "uyuşturucu madde ticareti" suçundan işlem yapılan şüpheli V.G, adli makamlarca serbest bırakıldı.