Bağcılar'da tüfekle eve ateş edilmesi olayının detayları belli oldu

Bağcılar'da dün gece saatlerinde tüfekle ikamete ateş açılması olayının detayları belli oldu. Karı-koca arasında kavgaya ailelerin karıştığı ve tarafların birbirlerinin evlerine doğru ateş açtıkları tespit edildi. Polis iki taraftan 9 kişiyi gözaltına aldı.

Bağcılar Çınar Mahallesi'nde dün gece saat 23.30 sıralarında eve tüfekle ateş edilmesi olayının detayları belli oldu. Çınar Mahallesinde kalabalık grup arasında kavga ihbara giden polis ekipleri, yaptıkları incelemeler sonucu olayın detaylarını belirledi. Olayda karı koca olduğu öğrenilen Ö.Ç. ve S.Ç.'nin aralarında yaşadıkları kavgaya ailelerin karışması sonucu silahların çekildiği öğrenildi.

Evli çift kavga etti, aileler birbirlerinin evlerine tabanca ve tüfekle ateş açmış

Evli çiftin arasında yaşanan kavgaya aileler karışınca ortalık savaş alanına döndü. Ö.Ç.'nin olay günü S.Ç.'nin bulunduğu eve saldırdığı, daha sonrada S.Ç.'nin de ailesiyle birlikte Ö.Ç.'nin ailesinin bulunduğu eve saldırdığı belirlendi. Olayda polis ekipleri Ö.Ç. (28), E.Ç. (27) ve V.Ç. (19) isimli şahısları yakalayarak gözaltına aldı.

Olayda toplam 9 kişi gözaltına alındı

Çalışmalarını sürdüren polis ekipleri Ö.Ç.'nin tarafından R.Ç.(59), M.Ç.(61) ile karşı taraftan S.Ç.(30), C.Y. (35), C.Y.(27) ve F.Ç.(34) isimli şahısları da olayda kullandıkları tabanca ile birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Olaya karışan şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL