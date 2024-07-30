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Bağcılar'da trafikte tartıştığı sürücüyü darp eden şüpheli tutuklandı

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Bağcılar'da meydana gelen olayda bir sürücü, trafikte tartıştığı başka bir sürücüyü darp etti. Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bağcılar'da trafikte tartıştığı sürücüyü darp eden şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bağcılar'da 27 Temmuz günü meydana gelen olayda, bir sürücü trafikte tartıştığı bir başka sürücüyü darp etmişti. Olaya ilişkin ifadesi alınan O.K., olay günü akşam saatlerinde araç ile seyir halindeyken Demirkapı Mahallesi 1709. Sokak içerisine döndüğünü söyleyerek, "Bir araç yol ortasında duruyordu. İçerisinde bir erkek bir de bayan şahıs vardı. Ben geçmek için kornaya bastım. Araç içerisinde olan erkek şahıs bana 'hayırdır lan' dedi. Aramızda sözlü tartışma yaşadık. Şahıs arabadan indi kadına 'bıçağı ver öldüreceğim' dedi. Şahıs bana karşı küfür etti fakat şu an hatırlamıyorum. Ben araç kapısı açılmadığı için aracı biraz öne alarak araçtan indim. Şahsın yanına geldiğimde ayağım kayarak yere düştüm. Şahıs benim yüzüme tekme attı, o esnada bayılmışım. Gözümü açtığımda ambulans içerisindeydim. Benim bu olayda kaşım yarıldı, burnumda kırık oluştu, çenemde yarılma oluştu, 3 dişimde kırık var. Beni darp eden, tehdit eden, ve hakaret eden araç sürücüsünden davacı ve şikayetçiyim" dedi.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Diğer aracı kullandığı tespit edilen E.C. isimli şahıs Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde Beylikdüzü'nde yakalanarak gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanarak Bakırköy Adliyesi'ne gönderilen şüpheli E.C. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tutuklanması talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. E.C. 'kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama' ve 'kasten yaralama' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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