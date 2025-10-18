Bağcılar'da Trafik Tehlikesi Yaratan Sürücüye 10 Bin 260 TL Ceza

Bağcılar'da kamyonetle makas atarak trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlenen şahsa 10 bin 260 TL idari para cezası uygulandı. Sürücü hakkında ' Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan adli işlem başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce, sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerde, bir şahsın kamyonet ile makas atarak trafik akışını tehlikeye düşürdüğü belirlendi. Olaya ilişkin çalışma başlatan polis ekipleri, Bağcılar İnönü Caddesi'nde kamyonet ile makas atarak trafik akışını tehlikeye düşüren S.Ö. (26) isimli şahsı yakaladı.

Kamyonet sürücüsüne 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 'makas atmak' ve 'saygısızca araç kullanmak' maddelerinden 10 bin 260 TL trafik idari para cezası uygulandı.

Öte yandan sürücü hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan adli işlem de başlatıldı. - İSTANBUL