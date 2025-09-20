Haberler

Bağcılar'da Trafik Tartışması Ceza ile Sonuçlandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bağcılar'da bir sürücünün diğer bir sürücü ile tartışması sonrası trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü için 5 bin 958 TL ceza kesildi. Olay sonrasında sürücü polis merkezine götürüldü.

Bağcılar'da bir sürücü ile tartışan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 5 bin 958 TL idari para cezası uygulandı.

Bağcılar'da dün meydana gelen olayda Ş.Ç. isimli sürücü başka bir sürücü ile tartışarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek hareketlerde bulunmuştu. Sürücü Ş.Ç. polis ekiplerince tespit edilerek hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun 'duraklamak', 'yayaların trafiği tehlikeye düşürecek şekilde taşıt yolunda bulunması' ve 'saygısızca araç kullanmak' maddelerinden toplam 5 bin 958 TL idari para cezası uygulandı. Öte yandan araç sürücüsü Ş.Ç. adli işlemler yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
3 gol, 2 kırmızı kart! Kazanan Manchester United

2 kırmızı kart, 3 gol! Dev maçın kazananı belli oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yasemin Ergene için olay yorum: 14 yıl bastırılmış kadın

Boşanmanın ardından çarpıcı sözler: 14 yıl bastırılmış kadın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.