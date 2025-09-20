Bağcılar'da Trafik Tartışması Ceza ile Sonuçlandı

Bağcılar'da bir sürücü ile tartışan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren sürücüye 5 bin 958 TL idari para cezası uygulandı.

Bağcılar'da dün meydana gelen olayda Ş.Ç. isimli sürücü başka bir sürücü ile tartışarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek hareketlerde bulunmuştu. Sürücü Ş.Ç. polis ekiplerince tespit edilerek hakkında Karayolları Trafik Kanunu'nun 'duraklamak', 'yayaların trafiği tehlikeye düşürecek şekilde taşıt yolunda bulunması' ve 'saygısızca araç kullanmak' maddelerinden toplam 5 bin 958 TL idari para cezası uygulandı. Öte yandan araç sürücüsü Ş.Ç. adli işlemler yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. - İSTANBUL