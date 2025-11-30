Haberler

Bağcılar'da Trafik Kavgası: Kamyonet Sürücüsü ve Vatandaş Arasında Gergin Anlar

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bağcılar'da yoğun trafikte kornaya basan kamyonet sürücüsü ile tepkisini gösteren bir vatandaş arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Olay bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Bağcılar'da yoğun trafiği kornasıyla açmaya çalışan kamyonet sürücüsüne "daha çok kornaya bas hasta var" diyerek tepki gösteren adam, sürücünün tekrar kornaya basmasıyla deliye döndü. Yaşanan kavga kask kamerasına yansıdı.

Olay, Bağcılar Osmangazi Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, trafik yoğunluğu nedeniyle tıkalı yolda ilerlemek isteyen bir kamyonet sürücüsü, kornaya uzun süre basarak çevreyi rahatsız etti. Bu sırada yoldan geçen bir mahalle sakini, "kornaya daha çok bas, hasta var" diyerek tepkisini gösterdi. Kamyonet sürücüsü ile kornaya uzun uzun basarak cevap verdi.

Kornayla cevap veren sürücü karşısında daha çok sinirlenen vatandaş, "Bas bas, herkes küfür ediyor. Ben de ediyorum" dedi. Bu sefer de sürücü hakaretler yağdırınca ikili arasında kavga çıktı. Araç içindeki sürücüye saldıran vatandaşı çevredeki insanlar ayırmaya çalıştı. Kamyonet sürücüsüne çevredeki vatandaşlar da tepki gösterdi. Yaşanan olay bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Kütahya'da 4 büyüklüğünde deprem

Kütahya'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karadeniz'deki saldırıların ardından Türkiye'den tepki: Endişeyle karşılıyoruz

Karadeniz'deki saldırılara Türkiye sessiz kalmadı
Evliyalar diyarında 9 türbeye kilit vuruldu! Sebebi akıllara zarar

Evliyalar diyarında 9 türbeye kilit vuruldu! Sebebi akıllara zarar
Düğün salonundaki laf atma kavgası sokağa taştı

Düğünde çıkan kavga sokağa taştı, polis soluğu ilçede aldı
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı: 1 dakika için 100 bin TL

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı
Karadeniz'deki saldırıların ardından Türkiye'den tepki: Endişeyle karşılıyoruz

Karadeniz'deki saldırılara Türkiye sessiz kalmadı
Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ıydı! Son hali ağızları açık bıraktı

Yılan Hikayesi'nin Kürşat'ıydı! Son hali ağızları açık bıraktı
88. dakikada geride olan Benfica'dan muhteşem geri dönüş

88. dakikada 1-0 olan maçın son anlarında neler oldu neler
Kenan Yıldız'dan resital

Milli yıldızımıza karşı tek başına resital yaptı! Durdurulamıyor
Eski gelinini öldürüp tıraş olmuştu! Cezaevinde kendini astı

Eski gelinini öldürüp tıraş olmuştu! Cezaevinde kendini astı
Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki

Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki
Ukrayna, Karadeniz'deki iki gemiye saldırı anını paylaştı

Karadeniz'deki saldırıyı o ülke üstlendi! Görüntüleri de yayınladılar
Zelenski canlı yayındayken bomba alarmı verildi! Korku içinde binayı boşalttılar

Canlı yayında büyük panik! Alarm verilince apar topar binadan kaçtılar
Özgür Özel yeniden CHP Genel Başkanı seçildi

Özgür Özel yeniden Genel Başkan seçildi! İşte aldığı oy sayısı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.