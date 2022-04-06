Bağcılar'da ticari araçların tehlikeli oyunu kamerada - Haberler

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Bağcılar'da ticari araçların tehlikeli oyunu kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bağcılar'da ticari araçların tehlikeli oyunu kamerada

Bağcılar'da birbirlerine çarparak seyreden iki ticari aracın tehlikeli oyunu cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

BAĞCILAR, İSTANBUL (İHA) - Bağcılar'da birbirlerine çarparak seyreden iki ticari aracın tehlikeli oyunu cep telefonu kamerasına böyle yansıdı.

Bağcılar İstoç Yolunda saat saat 13.30 sıralarında meydana gelen olayda trafikte seyir halinde olan iki ticari aracın, birbirine çarparak ilerledikleri görüldü. Hem kendilerini hem de trafikteki diğer sürücülerin can güvenliğini tehlikeye sokan şoförler "bu kadarı da olmaz artık" dedirtti. Diğer sürücülerin tepkisi çeken iki ticari aracın tehlikeli oyunu ise cep telefonu kamerasına böyle yansıdı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bağcılar, 3. Sayfa, Haberler

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