Bağcılar'da Tekstil Atölyesinde Yangın Çıktı

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde bulunan üç katlı tekstil atölyesinin çatısında sabah saatlerinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından yangın söndürülürken, yangın sonrası iş yerinde maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 08.00 sıralarında Bağcılar'da bulunan üç katlı bir tekstil atölyesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede çatıyı sardı. Yoğun duman yükselirken, içeride çalışan işçiler kendi imkanlarıyla binadan tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlerin diğer katlara ve çevredeki binalara sıçramasını önledi. Yangın yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangın tamamen söndürülürken, atölyede maddi hasar oluştu. Çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - İSTANBUL