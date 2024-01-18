Bağcılar'da tekel bayisine silahlı saldırı

Bağcılar'da tekel bayisine silahla ateş açan 2 şahıs yakalanırken saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 15 Ocak günü saat 23.00 sıralarında Bağcılar Mahmutbey Mahallesi'nde bulunan tekel bayisinde meydana gelmişti. İddiaya göre, Hacer Kardaş'ın işlettiği tekel bayisine motosikletle gelen silahlı maskeli şahıslar iş yerine rastgele ateş açmış saldırı sırasında iş yerinde olan Kardaş ve yakını büyük korku yaşamıştı. Yaşanan olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken Kardaş durumu hemen polis ekiplerine bildirmişti. Olay yerine gelen polis ekipleri olay anına ilişkin güvenlik kameralarını inceleyerek kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerinde yapılan incelemeler ve araştırmalarda, silahlı saldırı sonucunda 2 adet fişek isabet eden işyeri ve çevresinden 2 adet boş kovan ele geçirildi. Çalışmaların devamında olayı gerçekleştiren E.K. isimli şüpheli şahıs ile G.D. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. şahıslara yönelik yapılan sorgulamada benzer ve çeşitli suçlardan çok sayıda kayıtları olduğu tespit edildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıslar, "Mala Zarar Verme" ve "Silahla Tehdit" suçlarından adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL