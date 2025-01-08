Bağcılar'da Tartışmanın Ardından Eşini Uykusunda Vuran Adam Kaçtı

Bağcılar'da bir adam tartıştığı eşini uykusunda vurarak öldürdü. O esnada evde olan çocuklar yaşadığı şoku atlatıp polise ihbarda bulundu.

Olay, Bağcılar Yüzyıl mahallesinde geçtiğimiz pazar günü meydana geldi. İddiaya göre Vedat Adal (44) ve 6 çocuk annesi eşi Gülnaz Adal (45) henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşadı. Tartışma kısa bir süre sonra sonlanırken Gülnaz Adal odasına geçerek uyudu. Bu sırada odaya giren Vedat Adal eşine uyurken ateş açarak öldürdü. Olayın ardından Adal evden kaçarken bu sırada evde bulunan çocukları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz kadının öldüğünü belirledi. Polis ekipleri ise evde ve çevrede yaptıkları incelemenin ardından kaçan Adal'ı yakalamak için çalışma başlattı. Ancak saldırgan şahıs izini kaybettirerek İzmir'e kaçtı. Burada da bir kişiyi ağır yaralayan Adal yine olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. - İSTANBUL