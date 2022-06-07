Bağcılar'da Suriyeli genç sokak ortasında öldürüldü - Haberler

Bağcılar'da Suriyeli genç sokak ortasında öldürüldü

İSTANBUL - Bağcılar'da bir grup şahıs önceki akşam Suriyeli Şerif Halid El Ahmet'i evinin önünde başından vurarak öldürdü.

Olay dün sabaha karşı Bağcılar Demirkapı Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, bir grup şahıs bodrum katta bulunan ve Suriyeli işçilerin yaşadığı bir evin önüne gelerek küfür ederek dışarı çıkmalarını istedi. Ancak Suriyeli işçiler dışarıya çıkmadı. Grup daha sonra olay yerinden ayrıldı. Bir süre sonra aynı gruptan 3 kişi tekrar evin önüne geldi. Şahısların tekrar geldiğini gören Şerif Halid El Ahmet eline bıçak alarak şahısları kovalamak istedi. Ancak şahıslardan biri yanında bulunan silahı ateşleyerek Şerif Halid El Ahmet'i önce bacağından sonra da kafasından vurdu.

Şahıslar olay yerinden kaçarken işçinin ev arkadaşları olayı polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırılan Suriyeli genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Polis ekipleri olaya karıştıkları iddia edilen şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Kimlikleri tespit edilen M. B. Ö., Y. A., A. Y. isimli şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa