Bağcılar'da su kuyusunda erkek cesedi bulundu
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Bağcılar'da Fatih Mahallesi'nde bulunan boş arsada yer alan su kuyusunun içinde kimliği belirlenemeyen bir erkek cesedi bulundu. Olay yerine emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Bağcılar'da su kuyusunun içinde erkek cesedi bulundu.
Fatih Mahallesi 1745 Sokak'taki boş arsada yer alan 2 metrelik su kuyusunun içinde kimliği henüz belirlenemeyen erkek cesedi bulan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yardımıyla ceset bulunduğu kuyudan çıkarılırken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede bir süre çalışma yaptı.
Ceset incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - 3. Sayfa