Bağcılar'da su kuyusunda erkek cesedi bulundu

Bağcılar'da Fatih Mahallesi'nde bulunan boş arsada yer alan su kuyusunun içinde kimliği belirlenemeyen bir erkek cesedi bulundu. Olay yerine emniyet ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.