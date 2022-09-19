Uyuşturucu satarken yakalanan şahsın üstünden 351 gram uyuşturucu çıktı

Bağcılar'da sokakta uyuşturucu satan bir şahıs polis ekiplerinin yaptığı denetimle yakalandı. Şahsın üstünden yüklü miktarda uyuşturucu maddesi ve satışı için hazırlanmış araçlar ele geçirildi. Gözaltına alınan şahsın çok sayıda suç kaydı olduğu belirlendi.

Şahsın motosikletinde yapılan aramalarda, toplam 351 gram marihuana, 2 adet hassas terazi, 7 bin 55 TL para, çok sayıda klipsli poşet ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre 17 Eylül günü Bağcılar Hürriyet Mahallesi'nde bulunan bir sokak içerisinde, bir şahsın uyuşturucu madde satışı yaptığı ihbarının alınması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Sokak ve çevresinde kontroller yoğunlaştırılıp denetim yapıldı.

351 GRAM UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ

Denetimler esnasında bir motosikletli şüphe üzerine durduruldu. Motosiklet üzerinde yapılan kontrolde; poşet içerisinde 192 gram, 98 parça halinde 159 gram olmak üzere toplam 351 gram marihuana, 2 adet hassas terazi, 7 bin 55 TL para, çok sayıda klipsli poşet ele geçirildi. Motosiklet sürücüsü R.S. isimli şahıs gözaltına alındı. Şahsın yapılansorgulamasında; narkotik madde ticareti ve yaralama gibi suçlardan kaydının olduğu tespit edildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs, dün sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Cezaevine gönderildi.