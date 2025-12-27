Haberler

Bağcılar'da kaçak göçmen operasyonunda 78 göçmen yakalandı: 6 şüpheli gözaltında

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde düzenlenen operasyonda, yabancı uyruklu kaçak göçmenlerin barındırıldığı 'Şok Evleri'nde 78 kişi yakalanırken, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Bağcılar'da yabancı uyruklu şahısların, kaçak olarak sınır illerine sevk edilmeden önce bekletildikleri "Şok Evlerine" yönelik düzenlenen operasyonda, 78 kaçak göçmen yakalandı. Konuya ilişkin, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Bağcılar'da yabancı uyruklu şahısların kaçak olarak barındırıldıkları ve sınır illerine sevk edilmeden önce bekletildikleri, kamuoyunda "Şok Evi" olarak bilinen 20 adrese, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerince eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Yapılan operasyonda, 78 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler, Arnavutköy'de bulunan geri gönderme merkezine nakledilirken, 6 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca, olayla bağlantılı diğer şüphelilerin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmaların da sürdüğü öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte kulislerde konuşulan en güçlü rakam

Memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte konuşulan en güçlü rakam
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İkinci el otomobilde 6 ay-6 bin kilometre kuralı uzatıldı

Galericilerin oyununu bozan sistem uzatıldı
Komşuda ekonomik tablo vahim: 100 dolar almak için dövizciye gitti ama...

Komşuda durum vahim: Bir çuval parayla dövizciye gitti ama...
Sedat Peker'den 4 sene sonra ilk kez yeni ses kaydı geldi

Sedat Peker'den 4 sene sonra ilk kez yeni ses kaydı geldi
İşte ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın son hali

Geniş Aile'nin Cevahir'i son haliyle üzdü
İkinci el otomobilde 6 ay-6 bin kilometre kuralı uzatıldı

Galericilerin oyununu bozan sistem uzatıldı
Ali Koç'tan Sadettin Saran'a: Olağanüstü kongre kararı al

Saran'ı ziyaret eden Ali Koç, önerisini hemen söylemiş: Bu kararı al
Tartıştığı babasını karnından bıçakladı

Tartıştığı babasını karnından bıçakladı