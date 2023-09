Bağcılar'da silahlı saldırı sonucu bir kişi hayatını kaybetti

Bağcılar'da A.S. isimli saldırgan, evinin önünde beklediği Murat Muştu ve beraberindeki iki arkadaşına silahla ateş etti. Olayda, Murat Muştu hayatını kaybederken saldırgan A.S., polis ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre; dün Bağcılar Fevzi Çakmak Mahallesi'nde saat 22.20 sıralarında, Murat Muştu (21), arkadaşları M.O. ve E.F. ile dışarı çıktığı sırada, evinin önünde kendilerini bekleyen A.S. (24) isimli kişinin, silahlı saldırısına uğradı. Muştu ve arkadaşlarını gören A.S., tabanca ile ateş etmeye başladı. Tabancadan çıkan kurşunların vücuduna isabet etmesi sonucu yaralanan Murat Muştu, daha sonra hayatını kaybetti. Olayla ilgili polis ekiplerinin incelemesi sonrası A.S. bugün, olayda kullanılan el yapımı tabanca ile yakalandı.