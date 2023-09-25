Bağcılar'da Silahlı Saldırı: Bir Genç Hayatını Kaybetti

İstanbul Bağcılar'da bir kişi, evinin önünde pusu kurduğu genci arkadaşları ile dışarı çıktığı sırada silahla vurdu. Hastaneye kaldırılan genç hayatını kaybederken, saldırgan polis ekiplerince yakalandı.

İstanbul Bağcılar'da bir kişi, evinin önünde pusu kurduğu genci arkadaşları ile dışarı çıktığı sırada silahla vurdu. Hastaneye kaldırılan genç hayatını kaybederken, saldırgan polis ekiplerince yakalandı.

Olay, dün akşam saat 22.00 sıralarında Bağcılar Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Murat Muştu (21), arkadaşları M.O. ve E.F. ile dışarı çıktığı sırada evinin önünde kendilerini bekleyen A.S.'nin (24) silahlı saldırısına uğradı. Muştu ve arkadaşlarını gören A.S., tabanca ile ateş etmeye başladı. Tabancadan çıkan kurşunların isabet etmesi sonucu yaralanan Murat Muştu, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polis ekiplerinin çalışmaları sonucu A.S. bugün olayda kullanılan el yapımı tabanca ile yakalandı. - İSTANBUL