Bağcılar'da silahlı saldırı: 3 kişi yaralandı

BAĞCILAR'da 3 kişi, sokakta sohbet ettikleri sırada motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda 1'i ağır, 3 kişi yaralanırken, olay anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi.17 yaşlarında 3 kişi sokakta sohbet etmeye başladı. O sırada motosikletle sokağa giren kasklı iki şüpheliden biri, tabancayla gençlere doğru ateş ederek olay yerinden uzaklaştı. Saldırıda 1'i ağır, 3 kişi yaralandı. Saldırı anı bir iş yerinin güvenllik kamerası tarafından kaydedildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerindeki ilk müdahale sonrası yaralılar Kenan K., Hakkıcan A. ve Uğur Y. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerindeki incelemelerinin ardından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Hakkıcan A.'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde aynı sokağa otomobille gelen şüpheli veya şüphelilerin, park halindeki bir otomobile ateş açarak tehditler savurduğu iddia edildi.