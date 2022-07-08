Bağcılar'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler

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Bağcılar'da silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bağcılar'da silahlı saldırgan, husumetlisi olduğu iddia edilen 2 kişiyi sokak ortasında vurdu.

Bağcılar'da silahlı saldırgan, husumetlisi olduğu iddia edilen 2 kişiyi sokak ortasında vurdu. Saldırıda bir kişi hayatını kaybederken, bir kişi ağır yaralandı.

Olay, Bağcılar Kemalpaşa Mahallesi 1899. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğlen saatlerinde kimliği belirsiz bir kişi, husumetli olduğu fırında çalışan Mensur Ataş'a ateş etti. Saldırganın ateş açmasıyla fırında bulunan Mehmet Sarıgül kaçmaya çalıştı. Ataş'ı silahla vuran saldırgan, daha sonra sokak ortasında kovaladığı Mehmet Sarıgül'e de ateş açtı. 2 kişiyi vurduktan sonra zanlı kaçarken, çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis sokakta güvenlik çemberi oluştururken, ağır şekilde yaralanan Ataş ve Sarıgül ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ataş'ın hastaneye götürüldüğü sırada hayatını kaybettiği öğrenilirken, tedavi altına alınan Mehmet Sarıgül'ün ise durumunun kritik olduğu kaydedildi.

Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

(Armağan Yılmaz /İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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