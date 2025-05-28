Bağcılar'da Silahlı Gasp Anları Kamerada

Bağcılar'da Silahlı Gasp Anları Kamerada
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Bağcılar'da Silahlı Gasp Anları Kamerada
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İstanbul Bağcılar'da maskeli şüpheliler, 6 milyon TL yatırmaya giden kişilere silahlı saldırıda bulundu. Yaklaşık 4 milyon lira değerindeki çantayı alarak kaçtıkları olay anı güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekipleri olay sonrası 3 şüpheliyi yakaladı.

Bağcılar'da bankanın önünde silahlı gasp anları kamerada

Bağcılar'da 4 milyon lirayı gasp etmek isteyen şahıslar yakalandı

İSTANBUL - İstanbul Bağcılar'da yüzü maskeli şüpheli şahıslar, bankaya 6 milyon TL para yatırmaya giden iki kişiyi silahla gasp etmeye çalıştı. İçinde yaklaşık 4 milyon lira bulunan çantayı alarak kaçan şüpheliler polis ekiplerince yakalandı. Yaşanan gasp anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, saat 15.00 sıralarında İstanbul Bağcılar Mahmutbey Mahallesi 2442. sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bir iş yerinin sahibi Fırat K. ve çalışanı Göktuğ K., bankadan çek bozdurduktan sonra toplam 6 milyon lirayı başka bir bankaya yatırmak üzere gittikleri sırada, yüzleri maskeli 2 şahıs tarafından silahlı gaspa uğradı. Saldırıdan önce yol üzerinde bekleyen şüpheliler, iki kez havaya ateş ettikten sonra içerisinde yaklaşık 4 milyon lira bulunan çantayı alarak olay yerinden kaçtı. Para sahiplerinden biri ise, korkuyla bir iş yerine sığınarak kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri konu ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan saldırı ile ilgili olaya karışan 4 şüpheliden Cemal K., Mehmet Ali S. ve Ferhat B. paralarla birlikte kısa sürede yakalandı. Diğer şahsın yakalanması için yakalanma çalışmaları sürüyor.

Yaşanan gasp anı ise çevrede bulunan bir güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERT YILDIRIM - 3.Sayfa
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