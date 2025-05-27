Bağcılar'da Silahlı Gasp: 4 Milyon Lira Çalındı

Bağcılar'da Silahlı Gasp: 4 Milyon Lira Çalındı
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İstanbul Bağcılar'da bankaya para yatırmaya giden iki kişi, maskeli şüpheliler tarafından silahlı gasp edilmeye çalışıldı. Çantalarında yaklaşık 4 milyon lira bulunan şahıslar, gasp sonrası kaçarken polis tarafından yakalandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Bağcılar'da bankanın önünde silahlı gasp anları kamerada

Bağcılar'da 4 milyon lirayı gasp etmek isteyen şahıslar yakalandı

İSTANBUL - İstanbul Bağcılar'da yüzü maskeli şüpheli şahıslar, bankaya 6 milyon TL para yatırmaya giden iki kişiyi silahla gasp etmeye çalıştı. İçinde yaklaşık 4 milyon lira bulunan çantayı alarak kaçan şüpheliler polis ekiplerince yakalandı. Yaşanan gasp anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, saat 15.00 sıralarında İstanbul Bağcılar Mahmutbey Mahallesi 2442. sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bir iş yerinin sahibi Fırat K. ve çalışanı Göktuğ K., bankadan çek bozdurduktan sonra toplam 6 milyon lirayı başka bir bankaya yatırmak üzere gittikleri sırada, yüzleri maskeli 2 şahıs tarafından silahlı gaspa uğradı. Saldırıdan önce yol üzerinde bekleyen şüpheliler, iki kez havaya ateş ettikten sonra içerisinde yaklaşık 4 milyon lira bulunan çantayı alarak olay yerinden kaçtı. Para sahiplerinden biri ise, korkuyla bir iş yerine sığınarak kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri konu ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan saldırı ile ilgili olaya karışan 4 şüpheliden Cemal K., Mehmet Ali S. ve Ferhat B. paralarla birlikte kısa sürede yakalandı. Diğer şahsın yakalanması için yakalanma çalışmaları sürüyor.

Yaşanan gasp anı ise çevrede bulunan bir güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MERT YILDIRIM - 3.Sayfa
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