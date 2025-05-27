Bağcılar'da Silahlı Gasp: 4 Milyon Lira Çalındı

Bağcılar'da Silahlı Gasp: 4 Milyon Lira Çalındı
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Bağcılar'da maskeli şahıslar, bankaya para yatırmaya giden iki kişiyi silahla gasp etmeye çalıştı. Olay sonucu çantada bulunan yaklaşık 4 milyon lira çalındı. Polis ekipleri hızlı bir operasyonla üç şüpheliyi yakaladı.

Bağcılar'da yüzü maskeli şahıslar, bankaya 6 milyon TL para yatırmaya giden 2 kişiyi silahla gasp etmeye çalıştı. İçerisinde yaklaşık 4 milyon lira bulunan çantayı alarak kaçan şüpheliler, polis ekiplerince yakalandı. Yaşanan gasp anı güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, saat 15.00 sıralarında Bağcılar Mahmutbey Mahallesi 2442. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, bir iş yerinin sahibi Fırat K. ve çalışanı Göktuğ K., bankadan çek bozdurduktan sonra toplam 6 milyon lirayı başka bir bankaya yatırmak üzere gittikleri sırada, yüzleri maskeli 2 şahıs tarafından silahlı gaspa uğradı. Saldırıdan önce yol üzerinde bekleyen şüpheliler, iki kez havaya ateş ettikten sonra içerisinde yaklaşık 4 milyon lira bulunan çantayı alarak olay yerinden kaçtı. Para sahiplerinden biri ise, korkuyla bir iş yerine sığınarak kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri konu ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan saldırı ile ilgili olaya karışan 4 şüpheliden Cemal K., Mehmet Ali S. ve Ferhat B. paralarla birlikte kısa sürede yakalandı. Diğer şahsın yakalanması için yakalanma çalışmaları sürüyor.

Yaşanan gasp anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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