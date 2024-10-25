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Bağcılar'da Sigara Nedeniyle Kavga Kameralarda

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Bağcılar'daki bir büfede sigara yakılması üzerine çıkan kavgada taraflar birbirine saldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri, güçlükle kavgayı ayırarak şahısları gözaltına aldı.

Bağcılar'daki sigara kavgası kamerada

İSTANBUL - Bağcılar'da aldığı sigarayı büfede yakan şahıs ile iş yeri sahibi arasında kavga çıktı. Birbirlerine yumruklarla saldıran şahıslar polis ekipleri tarafından güçlükle ayrılırken, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Güneşli Mahallesi Kirazlı Caddesi üzerindeki bir büfede meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu bir şahıs büfeye gelerek sigara aldı. Sigarayı büfenin içinde yakan şahsı iş yeri sahibi uyardı. Büfe sahibi ile dinlemeyerek sigara içmeye devam eden şahıs arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Büfeden dışarı taşan kavgada, taraflar birbirlerine yumruk ve tekmelerle saldırdı. Vatandaşlar, kavga eden şahısları ayıramayınca polis ekiplerine ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekiplerinin müdahalesi ile güçlükle ayrılan şahıslar gözaltına alındı.

Kavga anı kamerada

Büfe sahibi ile şahsın kavga ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şahısların yumruklarla birbirlerine saldırdığı ve ekiplerin güçlükle kavgayı ayırmaya çalıştığı görülüyor.

Bağcılar'da Sigara Nedeniyle Kavga Kameralarda
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bağcılar 3-sayfa Yaşam Polis Kavga

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