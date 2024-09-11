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Bağcılar'da Sağlık Çalışanlarına Saldırı Anı Kamerada

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Bağcılar'da bir sürücü, hasta almak için caddede bekleyen sağlık çalışanlarına hareket ederek üzerlerine yürüdü. Şüpheli gözaltına alınırken, o anlar ise kameraya yansıdı.

Bağcılar'da bir sürücü, hasta almak için caddede bekleyen sağlık çalışanlarına hareket ederek üzerlerine yürüdü. Şüpheli gözaltına alınırken, o anlar ise kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay 10 Eylül'de Bağcılar Yenigün Mahallesi Bağcılar Caddesi üzerinde meydana geldi. Hasta almak amacıyla cadde üzerinde duran sağlık görevlilerine, bir sürücü yolun kapandığı bahanesiyle hakaret etti. Küfür eden sürücü, sağlık görevlilerinin üzerine yürüdü. Araya giren vatandaşlar tarafından sakinleştirilen şüpheli aracına binerek oradan ayrıldı. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayın ardından inceleme başlatan polis ekipleri şüphelinin E.Y.(47) olduğunu belirledi. Şüpheli aynı gün yakalanarak gözaltına alındı. "Sağlık çalışanlarına yönelik hakaret suçundan" ifadesi alınan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bağcılar 3-sayfa Güncel Hukuk

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