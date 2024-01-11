Bağcılar'da Pınar Damar'a cinsel saldırıda bulunan sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi

Bağcılar'da Pınar Damar'a cinsel saldırıda bulunduktan sonra boğarak öldüren ve ağaçlık alana atan Metin Aydin'ın yargılandığı davanın görülmesine devam edildi. Davaya ilişkin açıklanan mütalaada sanık Aydin hakkında 'bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kadını kasten öldürme' ve 'cinsel saldırı sonucunda ölüm' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ile 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 3 yıldan 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Bağcılar'da 19 Temmuz 2022'de meydana gelen olayda Pınar Damar (32) ağaçlık bir alanda cansız olarak bulunmuştu. Olayın ardından yakalanan Pınar Damar'ın kuzeninin dini nikahlı kocası Metin Aydin, genç kadını boğarak öldürdüğünü itiraf etmişti. Sanık Aydin'ın yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanık Metin Aydin ile taraf avukatları hazır bulundu. Maktul Pınar Damar'ın ailesi de duruşmaya katıldı.

Duruşmada mahkeme başkanı celse arasında mütalaa açıklandığını belirtti.

Mütalaada cumhuriyet savcısı, maktul Pınar Damar'ın sanık Metin Aydin'ın imam nikahlı eşinin kuzeni olduğunu belirtti. Mütalaada, cinayetten önce maktulün arkadaşıyla yemek yediği ve bu durumu öğrenen sanığın maktulün iş yerinden çıkmasını beklediği kaydedildi. Cumhuriyet savcısı mütalaasında, maktul Pınar Damar'ın arkadaşının aracından indikten sonra sanık Metin Aydin'in kullandığı araca bindiğini ve o bölgeden götürüldüğünü açıkladı. Mütalaada sanık ile maktul arasında kıskançlığa bağlı olarak tartışma yaşandığı ve sanığın maktulün rızası dışında cinsel saldırıda bulunduğu ardından ise sanığın yakalanmamak için maktulün boğazını sıkarak öldürdüğü kaydedildi. Mütalaada, sanık Metin Aydin hakkında 'bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kadını kasten öldürme' ve 'cinsel saldırı sonucunda ölüm' suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 3 yıldan 10 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. Sanığın yararına cezayı hafifletecek takdiri indirim nedenlerinin mevcut olmadığından takdiri indirim uygulanmaması da mütalaada talep edildi.

Duruşmada beyanda bulunan müşteki avukatı Esin Yeşilırmak "Olayın sanığın kurduğu öyküyle olmadığı açık. Savcılık mütalaasında olayın oluş şekli güzel bir şekilde özetlenmiş. Cinsel saldırının ölümden önce olduğu açıktır. Cinsel saldırıyı gizlemek amacıyla öldürmesinden dolayı en üst hadden cezalandırılmasını talep ediyoruz. Hiçbir aşamada pişmanlık göstermemiştir. Sanık, maktul Pınar'ın ailesinin yakını. Aileyle birlikte Pınar'ı arıyormuş gibi yapmıştır. Bu nedenle hiçbir takdiri indirim uygulanmamasını talep ediyoruz" dedi.

Sanık Metin Aydin ise "Savunma yapmak için süre talep ediyorum" dedi.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme, sanık ve avukatının mütalaaya karşı savunma yapması için süre vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Pınar Damar'ın Bağcılar'da 19 Temmuz 2022'de ağaçlık alanda ölü bulunduğu anlatılmıştı. İddianamede yer verilen Adli Tıp Kurumu otopsi raporunda Damar'ın, boynuna bası uygulanarak öldürüldüğü, vücudunun birçok yerinde ise sıyrıklar ve ekimozlar bulunduğu belirtilmişti. Kriminal laboratuvar raporuna göre de Pınar Damar'ın üzerindeki etekte bulunan DNA'nın Metin Aydin'in genotip özellikleriyle uyumlu olduğu açıklanmıştı. Hazırlanan iddianamede Metin Aydin'in, olay günü Pınar Damar'ın iş yerinin önüne gelerek beklemeye başladığı ve sonrasında takip ettiği, evinin önüne geldiğinde Damar'ı aracına aldığı kaydedilmişti. Aydin'in beyanına göre maktule ile arasında kıskançlığa bağlı olarak tartışma yaşandığı ve maktule tokat attığı, sonrasında ise boğazını sıkarak öldürdüğü belirtilmişti. İddianamede öldürme eyleminden önce maktulün eteğinde Metin Aydin'e ait sperm, tırnaklarında ise DNA örneklerinin bulunması ayrıca bedeninde görülen sıyrık ve ekimozlar karşısında sanığın maktule cebir kullanıp hürriyetinden yoksun bırakarak nitelikli cinsel saldırı eyleminde bulunduğu anlatılmıştı. İddianamede Metin Aydin'ın 'kadına karşı kasten öldürme', 'cebir kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' ve 'nitelikli cinsel saldırı' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 10 yıl 6 aya kadar hapsi istenmişti. - İSTANBUL