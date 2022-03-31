Bağcılar'da park halindeki otomobil alev alev yandı - Haberler

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Bağcılar'da park halindeki otomobil alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bağcılar'da park halindeki otomobil alev alev yandı

Bağcılar'da park halindeki bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

BAĞCILAR, İSTANBUL (İHA) - Bağcılar'da park halindeki bir otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Vatandaşların alev topuna dönen araçtan, kıvılcımlar sıçramaması için yanındaki otomobili iterek uzaklaştırdığı öğrenildi.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Bağcılar Çınar Mahallesi 781. Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki bir araç henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Otomobil kısa sürede alevler içinde kalırken, vatandaşlar yangından park halindeki diğer otomobili iterek kurtardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden kontrol altına aldı. Yangını gören mahalledeki vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Herhangi bir can kaybının olmadığı yangında araç ise kullanılamaz hale geldi. Panik anları ve otomobilin alev alev yandığı anlar mahalle sakinlerinin cep telefonu kameralarına yansıdı. - İSTANBUL

Bağcılar'da park halindeki otomobil alev alev yandı

Bağcılar'da park halindeki otomobil alev alev yandı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Otomobil, Bağcılar, Tragger, 3. Sayfa, Haberler

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