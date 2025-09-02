Bağcılar'da Oto Tamirhanesinde Yangın: 4 Araç Hasar Gördü

Bağcılar ilçesinde oto tamirhanesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında 4 otomobil hasar alırken, 4 kişi ise dumandan etkilendi.

Olay, saat 17.30 sıralarında Bağcılar Barbaros Mahallesi 203. Sokak üzerinde bulunan tamirhanede çıktı. Edinilen bilgiye göre, bilinmeyen bir nedenle tamirhane içinde yangın çıktı. Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının büyümesiyle, alevler bitişiğinde bulunan 4 katlı 2 binaya sirayet etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında 4 kişi dumandan etkilendi, etkilenenler ayakta tedavi edildi.

Yangının söndürülmesi sonrasında, içeride bulunan ve tamirhanenin yanında park halinde bulunan toplam 4 araç da zarar gördü. Ekiplerin çalışmasının ardından yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Konuyla ilgili konuşan vatandaş Mehmet Çıtay, "Yaklaşık 1 saat önce başladı. Burada oto tamiri yapıyorlar. Herhalde tüpten sızan gazdan olabilir. Patlama oluştu. Yangın çok büyüdü. Can kaybı yok. Şu an söndürüldü ve kontrol altına alındı. İçinde tamir gören araçlar da yandı. Yan bina da zarar gördü" dedi. - İSTANBUL