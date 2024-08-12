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Bağcılar'da narkotik denetimi

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Bağcılar'da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen narkotik denetiminde 159 araç ve 31 motor kontrol edildi, 275 şahsın GBT sorgulaması yapıldı. Denetimler sonucunda 1 şahsın üzerinde 4 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi.

Bağcılar'da polis ekipleri tarafından yapılan narkotik denetiminde 159 araç ve 31 motosiklet kontrol edilirken, 275 kişinin de sorgulaması yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Bağcılar Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Fatih ve Kemalpaşa Mahallesi'nde narkotik uygulaması gerçekleştirildi. Denetime çok sayıda polis ekibi ve narkotik köpeği katıldı. Şüpheli görülen araçlar durdurularak narkotik köpeği ile incelendi. Ekipler araçları didik didik ararken, otomobillerde yapılan aramalar sırasında sürücülerin belgeleri de kontrol edildi. Şahısların üst aramalarında ise uyuşturucu madde olup olmadığına bakıldı. Uygulamada 159 araç ve 31 motosiklet denetlenirken, 275 şahsın da Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulaması yapıldı. Denetimlerde 1 şahsın üzerinde 4 adet sentetik ecza maddesi ele geçirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Bağcılar 3.Sayfa Güncel Haberler

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