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Bağcılar'da Motosiklet Kazası: Polis Memuru Hayatını Kaybetti

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Bağcılar'da mesai bitimi evine motosikleti ile dönerken başka bir motosiklet ile çarpışan polis memuru olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer sürücü hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Bağcılar'da mesai bitimi evine motosikleti ile dönerken başka bir motosiklet ile çarpışan polis memuru olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan diğer sürücü hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza, saat 10: 00 sıralarında Bağcılar Mahmutbey Mahallesi Tem otoyolu İSTOÇ mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis memuru mesaisi bittikten sonra motosikletiyle evine doğru yola çıktı. Seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine aynı yönde seyreden başka bir motosikletle çarpıştı. Kaza sonucu polis memurunun kontrolündeki motosiklet yola savruldu.

Polis memuru hayatını kaybetti

Kaza sonrası ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalede polis memuru hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemeler sonrası polis memurunun cenazesi Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Kazada yaralanan diğer motosikletin sürücüsü ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin kaza yerindeki inceleme çalışmaları sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Motosiklet İnceleme Bağcılar Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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