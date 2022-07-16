Bağcılar'da maskeli grup sokaktaki 3 kişiye ateş açtı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bağcılar'da maskeli grup sokaktaki 3 kişiye ateş açtı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

- Bağcılar'da maskeli grup sokaktaki 3 kişiye ateş açtı Bağcılar'da maskeli bir grup henüz bilinmeyen nedenle sokakta oturan 3 kişiye silahlı saldırıda bulundu.

- Bağcılar'da maskeli grup sokaktaki 3 kişiye ateş açtı

İSTANBUL - Bağcılar'da maskeli bir grup henüz bilinmeyen nedenle sokakta oturan 3 kişiye silahlı saldırıda bulundu. Olayda, 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Bağcılar Yenigün Mahallesi 623. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, maskeli bir grup otomobille geldikleri sokakta, sağlık ocağının önünde oturan 3 kişiye bilinmeyen bir nedenle silahlı saldırıda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hafif şekilde yaralanan 3 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Saldırı sonrasında sokakta bulunan otomobillerin bazılarına kurşun isabet etmesi sonucu, araçlar zarar gördü. Ekiplerin, olayla ilgili çalışması sürüyor.

İhlas Haber Ajansı / Ensar Kıranlıoğlu - 3. Sayfa

Bağcılar 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title