Bağcılar'da Markette Silahlı Saldırı

Bağcılar'da markete silahlı saldırı

İSTANBUL - Bağcılar'da bir markete kimliği belirsiz şüpheliler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, polis ekipleri kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olay saat 17.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi 1965 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Veysel Daş'a ait marketin önüne gelen hafif ticari aracın arka kapısını açan kimliği belirsiz şüpheliler, iş yerine ateş açtı. Açılan ateş sonucu iş yerine ve park halindeki hafif ticari araca mermi isabet etti. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, saldırganlar geldikleri araçla kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri incelemelerde bulunarak kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Saldırıya ilişkin konuşan Veysel Daş, "Araç gelmiş. Kurşun sıkmış 5-6 el. Araçta 4 isabet var. 1 kurşun da dükkanın camına isabet etmiş. 1 kurşun da duvara, bir kurşun da su şişesine isabet etmiş. Ben evdeydim o an. Şüphelilerden birisi aracın yan kapısını açıp ateş ediyor. O sırada 3-4 tane çocuk burada yürüyordu. İyi ki çocuğa gelmedi" dedi.