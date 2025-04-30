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Bağcılar'da Market Çalışanını Bıçakla Tehdit Eden Hırsız 80 Bin Lirayı Gasp Etti

Bağcılar'da Market Çalışanını Bıçakla Tehdit Eden Hırsız 80 Bin Lirayı Gasp Etti
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İstanbul Bağcılar'da yüzünü kapatan bir hırsız, bir markete girerek çalışanı bıçakla tehdit ederek kasadaki 80 bin lirayı alıp kaçtı. Olayın ardından kısa sürede yakalanan şüpheli, adli makamlara sevk edildi.

Bağcılar'da market çalışanını bıçakla tehdit ederek 80 bin lirayı gasp etti

İSTANBUL - İstanbul Bağcılar'da yüzünü ve kafasını kapatarak bir markete giren hırsız, çalışanı bıçakla tehdit ederek kasadaki 80 bin lirayı alıp kaçtı. Şüpheli olayın ardından kısa sürede yakalanırken, markete giriş ve çıkış anları kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, 28 Nisan'da Bağcılar Yüzyıl Mahallesi 2137. Sokak'taki bir markette meydana geldi. Yüzünü kapatan ve başında şapka ve kapüşon bulunan kişi, bir süre içeride dolaştıktan sonra alt katta bulunan kasa ofisine indi. Ardından saldırgan, bir çalışanın boğazına bıçak dayayarak tehdit etti ve kasadaki 80 bin lirayı alarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerinde inceleme başlatan polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Şüphelinin markete giriş ve çıkış anları da yer aldığı görüntüler incelendi. Gasp Büro Amirliği ekipleri, ardından şüpheliyi yakalayarak gözaltına alındı. Polisteki işlemleri tamamlanan şüphelinin, adli makamlara sevk edildiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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