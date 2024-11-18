Üye Girişi
Haberler

Bağcılar'da Kaldırımda Yürüyen İki Kişiye Silahlı Saldırı

Bağcılar'da Kaldırımda Yürüyen İki Kişiye Silahlı Saldırı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bağcılar'da aracından iki kişiye düzenlenen silahlı saldırıda yaralananlar hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Bağcılar'da kaldırımda yürüyen 2 kişiye araç içerisinden silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Bağcılar Yenigün Mahallesi Bağcılar Caddesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde olan araç içerisindeki kişi veya kişilerce, kaldırımda yürüyen 2 kişiye silahla ateş edildi. Olayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise yaralı 2 kişiye ilk müdahalelerini olay yerinde yaptı. Müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralılar hastaneye kaldırıldıktan sonra polis ekipleri bir süre olay yerinde inceleme yaptı.

Polis silahlı saldırıyı yapan kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
ABD, Ukrayna'ya Rusya topraklarında Amerikan silahı kullanma izni verdi

ABD'den Ukrayna'ya savaşın kaderini değiştirebilecek izin

 Malatya'da saman yüklü tır devrildi: 1 polis şehit, 1 polis yaralı

Trafik polisleri devrilen tırın altında kaldı

 Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'ndan skandal 'Kürdistan' çıkışı

Ahmet Davutoğlu'ndan skandal "Kürdistan" çıkışı
Zafer Partisi lideri Özdağ: Yusuf Tekin benim öğrencimmiş

Bakan Yusuf Tekin, Ümit Özdağ'ın öğrencisiymiş: Nasıl geçti yahu benden?
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Burak Elmas ne dedi (YAPI)? 18 Kasım 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 18 Kasım Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 18 Kasım 2024 Pazartesi Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 18 Kasım 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 18 Kasım Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 18 Kasım AFAD ve Kandilli deprem listesi! 18 Kasım Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Tuğba Sarıcan Yıldız kimdir? Güçlü Kadınlar Derneği Başkanı Tuğba Sarıcan Yıldız kimdir? Bugüne kadar hangi iki futbol takımı arasında UEFA Şampiyonlar Ligi müsabakası oynanmamıştır? Başrolünde Brad Pitt'in olduğu "Truva" adlı filmde, ana vatanı Amerika kıtası olduğu için milattan önceki yıllarda Anadolu'da olması imkânsız olan ... Başrolünde Brad Pitt'in olduğu "Truva" adlı filmde, ana vatanı Amerika kıtası olduğu için milattan önceki yıllarda Anadolu'da olması imkânsız olan... 1902, 1903, 1904, 1905 ve 1906'da Nobel Edebiyat Ödülü'ne, 1901, 1902 ve 1909'da Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilen ancak kazanamayan kimdir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.