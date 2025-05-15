Bağcılar'da Kaçak Atölyede Buhar Kazanı Patladı: 1 Yaralı

Bağcılar'da Kaçak Atölyede Buhar Kazanı Patladı: 1 Yaralı
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Çınar Mahallesi'nde bulunan bir ütü paket atölyesindeki kaçak buhar kazanı patlayarak maddi hasara yol açtı. Patlama sırasında 1 kişi yaralandı ve çevredeki araçlar zarar gördü. Olayın şiddeti dron kamerasıyla görüntülendi.

Bağcılar'da kaçak ütü paket atölyesinde buhar kazanı patladı. Olayda 1 kişi yaralanırken, patlamanın şiddetini dron kamerası gözler önüne serdi. Buhar kazanının parçalarının patlamanın olduğu yerden fırlayarak 5 katlı binanın diğer tarafındaki araçların üzerine düştüğü görüldü.

Edinilen bilgilere göre olay saat 11.15 Çınar Mahallesi 708. Sokakta bulunan bir ütü paket atölyesinde meydana geldi. Atölyenin dış bölümünde bulunan buhar kazanı, büyük bir gürültü ile patladı. Patlamada 1 kişi yaralanırken, olay nedeniyle atölyede, çevredeki dükkanlarda ve araçlarda maddi hasar meydana geldi. Patlamanın meydana geldiği atölyenin kaçak olduğu tespit edildi.

Patlamanın şiddetini dron kamerası gözler önüne serdi

Kaçak atölyede yaşanan patlamanın şiddeti, havadan çekilen görüntülerde gözler önüne serildi. Patlamanın yaşandığı atölyeden fırlayan buhar kazanına ait dev parçalarının 5 katlı binayı aşarak diğer sokaktaki araçların üzerine düştüğü görüldü. Parçaların düştüğü alanın hemen yanında bir okul bulunması da dikkat çekti.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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