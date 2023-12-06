Bağcılar'da iş yerinden 75 bin 850 TL çalan hırsız yakalandı

Bağcılar'da iş yerinden 75 bin 850 TL para çalan hırsız polis ekipleri tarafından yakalandı. Hırsızlık anı da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 30.11.2023 tarihi 07.30 sıralarında Bağcılar ilçesi Merkez Mahallesinde bulunan bir işyerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iş yerine giren bir şahıs içeride kimsenin olmadığını anlayınca çekmece de bulunan 75 bin 850 TL'yi alarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek eşkal bilgisini belirlediği şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda, eşkal bilgilerinden kimlik bilgileri belirlenen 17 yaşındaki F.A.isimli yaşı küçük şahıs Güneştepe Mahallesinde bulunan evinde yakalandı. Şahsın yapılan kontrollerinde benzer konulardan çok sayıda suç kaydının olduğu belirlendi. Üst aramasında ise, 61 bin 800 TL ele geçirildi. Para sahibine teslim edildi. Konu ile ilgili yakalanan şahıs "İşyeri ve Kurumdan Hırsızlık" suçundan 01.12.2023 tarihinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. Öte yandan hırsızlık anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL