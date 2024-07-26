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Bağcılar'da imamı okla vuran saldırganın yeni görüntüleri ortaya çıktı

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Bağcılar'da Necattin Camii İmamı Dursun Kuru'yu okla yaralayan saldırgan Muhammet F.G., mahkemede tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Olayın güvenlik kamerası görüntüleri, saldırganın elinde yay ve okla camiye gittiğini gösteriyor. Olay, cami imamı ile tartışan saldırganın, evinden aldığı okla imamı omzundan yaraladığı ve çevredekiler tarafından etkisiz hale getirildiği bir zamanda meydana geldi. Yaralanan imam, hastaneye kaldırıldı ve saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

BAĞCILAR'daki Necattin Camii'nde İmam Dursun Kuru'yu okla vuran saldırgan Muhammet F.G. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Saldırganın elinde yay ve okla camiye gittiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde saat 14.00 sıralarında Merkez Mahallesi'ne bağlı Dr. Sadık Ahmet Caddesi'ndeki Necati Camii'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüpheli Muhammed Fatih G. (38), Necattin Camii imamı Dursun Kuru (53) ile tartıştıktan sonra evinden aldığı okla Kuru'yu omzundan yaraladı. Olayın ardından Mehmet Fatih G., çevredekiler tarafından etkisiz hale getirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri omuzundan yaralanan Kuru'ya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. İmam Dursun Kuru, ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırgan Mehmet Fatih G. ise, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Saldırgan, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine gönderilirken, imam Kuru ise taburcu edildi.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde saldırganın omzuna astığı yay ve belindeki oklarla camiye doğru yürüdüğü görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa

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