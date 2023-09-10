Bağcılar'da Hırsızlık Şüphelileri Polis Aracına Çarptı

Bağcılar'da hırsızlık şüphelisi 2 kişi motosikletle kaçarken polis aracına çarptı. Şüpheliler yaya olarak kaçmaya devam etti ancak polis ekipleri tarafından yakalandı. Olay güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

? BAĞCILAR'da hırsızlık şüphelisi 2 kişi kaçarken motosikletle polis aracına çarptı; ardından da yaya olarak kaçmaya devam etti. Şüphelilerden biri belindeki silaha davranınca polis ekipleri tarafından ayağından vuruldu. Şüpheliler ile polis arasında yaşanan kovalamaca güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay 9 Eylül günü saat 02.55 sıralarında Bağcılar Ordu Caddesinde meydana geldi. Yüzlerini kapüşonla kapatan iki şüpheli plakasız bir motosikletle seyir halindeyken, polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Polis ekipleri ise, motosikletli şüphelilerin peşine düştü. Polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayan şüpheliler, motosikletle polis aracına çarparak yola savruldu.

Mahmutbey Mezarlığı istikametine doğru, yaya olarak kaçmaya devam eden şüphelilerden 21 yaşındaki N.Ç. belindeki silaha davrandığı sırada, polis ekipleri tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. 21 yaşındaki N.Ç.'nin poliste 56 suç kaydı olduğu tespit edildi. Benzer suçlardan kaydı olan diğer şüpheli 22 yaşındaki F.H. de, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheliler tedavi için hastaneye götürüldü. Plakasız motosikletin şasi numarası sorgulamasında, Bağcılar'dan düz kontak yapılarak çalındığı da tespit edildi. Motosiklet yeddiemin otoparkına çekildi. Şüphelilerin polis merkezindeki işlemleri sürüyor.