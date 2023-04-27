Bağcılar'da hastanenin kafeteryasında oturan kadının cüzdanını çalan şahıs kamerada

Bağcılar'da bir hastanenin kafeteryasında oturan 1 şahıs, yan masada oturan vatandaşın poşet içinde bulunan cüzdanını çalarak uzaklaştı. Hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken cüzdanın içinde 4 bin 900 lira para olduğu öğrenildi.

Olay, 24 Nisan günü saat 16.00 sıralarında Bağcılar Merkez Mahallesi'nde bulunan bir hastanenin kafeteryasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, M.G. isimli kadın masada otururken arka masadaki bir şahıs, kadının dalgınlığından yararlanarak yanındaki poşeti çalarak kayıplara karıştı. Poşetin içinde bulunan cüzdanda ise 4 bin 900 lira para olduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri konuya ilişkin çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, kafeteryada bulunan güvenlik kameraları detaylıca incelendi. İncelemelerin ardından kimliği tespit edilen H.K. isimli şüpheli şahıs, Bağcılar'da bulunan bir ikamette çaldığı poşet ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın yapılan sorgulamasında "Hırsızlık" suçundan hakkında aranma kaydı olduğu tespit edilirken konu ile ilgili yakalanan ve "Açıktan Hırsızlık" suçundan hakkında işlem yapılan şüpheli şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. - İSTANBUL