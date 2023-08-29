Bağcılar'da Halı Saha Maçı Sonrası Çıkan Tartışmada 2 Kişi Silahla Yaralandı

Bağcılar'da halı saha maçı sonrası iki grup arasında çıkan tartışmada 2 kişinin silahla yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 26 Ağustos'ta Güneşli Mahallesi'nde 2 kişinin silahla yaralanmasıyla sonuçlanan kavgaya ilişkin çalışma yürüttü.

Yapılan incelemede, halı saha maçı sonrası B.K, A.K. ve E.Ö. ile M.C, B.Y.B. ve G.E. arasında tartışma yaşandığı, B.K'nin çağırmasıyla olay yerine gelen A.D. isimli şüphelinin karşı gruptakilere silahla ateş ettiği, B.Y.B'nin bacağından, M.C'nin ise başından vurularak yaralandığı belirlendi.

Çalışmaların ardından B.K, A.K. ve E.Ö'nün yanı sıra, silahı kullanan A.D. ve olaya karıştığı tespit edilen P.C. yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.K, A.K. ve E.Ö'nün adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldığı, A.D. ve P.C'nin ise bugün adli makamlara gönderileceği belirtildi.