Bağcılar'da Giyim Mağazasına Silahlı Saldırı: 5 Yaralı

Bağcılar'da mağazaya silahlı saldırı: 4 müşteri ve bir çalışan yaralandı

İSTANBUL - Bağcılar'da, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, giyim mağazasına silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda içerde bulunan 4 müşteri ile bir çalışan yaralandı. Şüpheli kaçarken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Olay saat 20.00 sıralarında Bağcılar, Fatih Mahallesi Pazar Caddesi üzerinde bulunan bir giyim mağazasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi, giyim mağazasının önüne gelerek yanındaki silahla ateş etmeye başladı. Kurşun yağmuruna tutulan mağazada, o sırada içerde bulunan 4 müşteri ve bir çalışan yaralandı. Saldırı sonrası şüpheli, yaya olarak olay yerinden kaçtı. Yaralılar ise kanlar için yere yığılarak çevredekilerden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri ise, olay yerinde inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.