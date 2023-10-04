Bağcılar'da bir kamyonet geri manevra yaparken yolda yürüyen bir yayaya çarptı. Yaralanan yayaya yapılan müdahale sonrasında hastaneye kaldırıldı ancak hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsü gözaltına alındı.

Bağcılar'da geri manevra yapan kamyonet yayanın ölümüne neden oldu

Bağcılar'da geri manevra yaparken çarptığı yayanın ölümüne neden olan kamyonetin sürücüsü gözaltına alındı.

Göztepe Mahallesi İSTOÇ Ticaret Merkezi'ndeki bir iş yerinin önündeki kamyonet geriye doğru hareket ettiği sırada, yolda yaya olarak ilerleyen K.A'ya çarptı. K.A. çarpmanın etkisiyle kamyonetin altında kalarak ağır yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralı, hayatını kaybetti.

Gözaltına alınan sürücü M.Ş, hakkında "taksirle öldürme" suçundan yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Bu arada, olay anı güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, yolda yürüyen K.A'ya, arkasında ilerlediği kamyonetin geri hareket ederek çarpması yer alıyor.