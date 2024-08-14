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Bağcılar'da Eşini Bıçaklayan Şüpheli Gözaltına Alındı

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İstanbul Bağcılar'da bir şahıs, eşini bıçakladıktan sonra gözaltına alındı. Yaralı kadın hastanede hayatını kaybetti. Şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Bağcılar'da, eşini bıçakladıktan sonra ihbarda şüpheli şahıs, gözaltına alındı. Yaralı kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, şüpheli sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, Bağcılar Yıldızktepe Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, İ.Ç. isimli şahıs eşiyle tartıştı. Tartışmanın ardından İ.Ç, eşi K.Ç'yı bıçaklayarak yaraladı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polisler şüpheliyi yakalarken, sağlık ekipleri yaralı kadını ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralı kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Şüpheli İ.Ç, olay yerinde polise, olayı kendisinin gerçekleştirdiğini ve ihbarı da kendisinin verdiğini söyledi. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki sorgusunun ardından "kasten öldürme" suçundan adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bağcılar istanbul 3-sayfa 3.Sayfa Güncel Haberler

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