Bağcılar'da eşi ve çocuğunu öldürüp gömen sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Bağcılar'da boşanma aşamasındaki eşi ve oğlunu öldürdükten sonra cesetlerini parçalara ayırarak memleketi Kırklareli'ne götürerek gömen Cengiz Bedir'in yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, sanık Bedir'i 2 suçtan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükümetti.

Bağcılar'da hakkında uzaklaştırma kararı bulunan boşanma aşamasındaki eşi Zeynep Bedir (45) ile oğlu Tarık Bedir'i (26) silahla öldürdükten sonra cesetlerini parçalara ayıran Suriye uyruklu iki kişiyle beraber çuvallara doldurup, memleketi Kırklareli'ne götüren, hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilen Cengiz Bedir'in yargılandığı dava karara bağlandı. Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Cengiz Bedir ile tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmaya, Bedir'e yardım ettiği iddiasıyla tutuksuz yargılanan 2 sanık ise katılmadı.

Ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edilmişti

Önceki celse esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Cengiz Bedir'i 'eşe karşı tasarlayarak öldürme' ile oğlu Ömer Faruk Bedir'e yönelik 'altsoya yönelik kasten öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep etmişti.

Duruşmada son sözü sorulan sanık Bedir, "Yaşanan olaydan önce herkes gibi normal bir insandım. Bu olay herkesin başına gelebilir. Eşim ile oğlum beni öldürmek istedi. Ben çok pişman oldum" dedi.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Cengiz Bedir'i eşe karşı tasarlayarak öldürme' ile oğlu Ömer Faruk Bedir'e yönelik 'altsoya yönelik kasten öldürme' suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükümetti.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Zeynep Bedir ile oğlu Ömer Faruk Bedir 'maktul', aralarında Bedir'in eşi Cengiz Bedir'in de bulunduğu 3 kişi ise 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

İddianamede, Cengiz Bedir ile maktul Zeynep Bedir'in evli oldukları, maktul Ömer Faruk Bedir'le beraber üç çocuklarının bulunduğu bilgisine yer verildi. Şüpheli Cengiz Bedir ile maktul Zeynep Bedir arasında aile içi sorunlardan dolayı anlaşmazlığın yaşandığının anlatıldığı iddianamede, Zeynep Bedir'in olaydan yaklaşık 6 ay önce Bağcılar'da ki evini terk ederek babasının evine gittiği, Cengiz Bedir'in, eşinin kendisini aldattığını düşündüğü, bu sebeple boşanma davası açıldığı, Zeynep Bedir'in eşi hakkında uzaklaştırma aldırdığı, Cengiz Bedir'in oğlu maktul Ömer Faruk Bedir ile haber göndererek, evden kendisinin ayrılacağını, maktul Zeynep Bedir'in eve dönebileceğini söylediği aktarıldı. İddianamede, eşinin haber göndermesi üzerine Zeynep Bedir'in evine geri döndüğü, 8 Mart 2024 günü saat 13.00 sıralarında maktuller Zeynep ile Ömer Faruk ile şüpheli Cengiz'e ulaşamayan yakınların, eve gittikleri ve kimseyi göremeyince polise haber verdikleri belirtildi.

Bakımı yeni yapılmış tabanca ile birlikte çamurlu ayakkabının bulunduğu aktarıldı

Hazırlanan iddianamede, ekiplerin başlattığı çalışmalarda Bedir ailesinin ikametlerinden yüksek sesli tartışma ve kavga seslerinin geldiği ve seslerin bir anda kesildiği belirlendi. Cengiz Bedir'in, diğer şüpheliler, Muhammed Nureddin Sarraç ve Subhı Muqresh'den yardım istediği, evden 4 çuval indirip el arabası ile Bedir'in arabasına beraber koydukları ve kameralara yakalanmamak için emekli komiser Cengiz Bedir'in, binanın birinci katında oturan şüpheli Subhı Muqresh'in evinin arka penceresinden atlayıp, binadan çıktığı bilgisi iddianamede yer aldı. İddianamede, polis ekiplerinin adreste yaptığı aramalarda, dubleks evin üst katındaki tuvalette bulunan fırçada kan olabileceği değerlendirilen emareler görüldüğü aktarıldı.

Araca ait kayıtların incelendiğinde aracın 8 Mart 2024 günü saat 15.25'de Kırklareli Merkez Babaeski'de, 9 Mart 2024 günü saat 01.25 sıralarında ise Bağcılar Sancaktepe Mahallesi 950.Sokak No: 2 adresi önünde olduğu iddianamede belirtildi. Park halindeki aracın içerisinde, Cengiz Bedir'in bakımı yeni yapılmış tabanca ile birlikte yakalandığı araçta yapılan aramalarda, aşırı çamurlu bir çift ayakkabının bulunduğunun aktarıldığı iddianamede, şüphelinin ilk yakalandığında suçla ilgili herhangi bir bilgi vermediği, aracının Kırklareli iline gitmiş olduğunun kayıtlardan görünmesi, araçta bir çift aşırı çamurlu ayakkabı bulunuşu, şüpheli Cengiz Bedir'in Kırklareli ili Merkez Çeşmeköy Köyünde tarlasının da bulunduğunun da tespit edilmesi üzerine, öldürüldüklerinden yoğun şekilde şüphelenilen Zeynep Bedir ile Ömer Faruk Bedir'in cesetlerinin o bölgede olabileceğinin değerlendirildiği anlatıldı.

Başları kesilmiş, ayrılmış vaziyette cesetlere ulaşıldığı belirtildi

Cengiz Bedir'in aracıyla tarlasına giderken çamura saplanmış olması sebebiyle köy halkından yardım istediğinin aktarıldığı iddianamede, aracın çamura saplandığı bölgede araştırma yapan kolluk görevlilerinin kan izi ve yeni kazılmış toprak alan olduğunu tespit ederek, bu alanların kazıldığı, başları kesilmiş, ayrılmış vaziyette Zeynep Bedir ile Ömer Faruk Bedir'e ait cesetlere ulaşıldığı, cesetlerin bulunduğu arazinin karşısındaki tarlada ise maktullere ait ceset başlarının bulunduğu bilgisine yer verildi.

Ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talebi

Hazırlanan iddianamede, Cengiz Bedir hakkında Zeynep Bedir'e yönelik 'eşe karşı tasarlayarak öldürme' ile oğlu Ömer Faruk Bedir'e yönelik 'altsoya yönelik kasten öldürme' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Ayrıca iddianamede, Cengiz Bedir'e yardım ettiği belirlenen Suriye uyruklu şüpheliler Muhammed Nureddin Sarraç ve Subhı Muqresh hakkında ise, 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 6'şar aydan 5'er yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları istendi. - İSTANBUL