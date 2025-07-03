Bağcılar'da emekli polisi silahla öldüren sanıkların yargılanmasına devam edildi

Bağcılar'da emekli polis memuru Afşin Altundaş'ı silahla öldüren 2 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada beyanda bulunan Altundaş'ın müşteki kızı E.A., "Ahım sanıkların boynuna kolye olsun, boynunda asılı kalsın, yaşattığınızı yaşayın, ben de babamın izinden gidip, polis olup, sizin gibilerin peşinden gideceğim. Biz sizin gibi haysiyetsiz büyümedik. Savcılara ve mahkemeye güveniyorum, cezalandırılman için her şeyi yapacağım" şeklinde konuştu.

Bağcılar'da 20 Haziran 2024 tarihinde emekli polis memuru Avşin Altundaş'ı silahla ateş ederek öldüren 2 sanığın yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 21. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanıklar Ekrem Erik ve Fikret Tunç, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Maktul emekli polis memuru Avşin Altundaş'ın müşteki eşi Duygu Altundaş, müştekiler Mehmet Nurettin Eren ve müşteki Erdinç Karabulut, Altundaş'ın 2 çocuğu ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

"Bende babamın izinden gidip, polis olup, sizin gibilerin peşinden gideceğim"

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Ekrem Erik, "Benim videolarımı çekiyorlar sandığım için müştekilerin telefon şifrelerini istedim. Ben arkam dönükken sanki oraya kasıtlı gitmişim gibi vurduğum söyleniyor. Böyle şey mümkün değil. Ben görmedim bile birinin vurulduğunu, tahliyemi istiyorum" diye konuştu.

Vefat eden Afşin Altundaş'ın müşteki kızı E.A., "Ahım sanıkların boynuna kolye olsun, boynunda asılı kalsın, yaşattığınızı yaşayın, bende babamın izinden gidip, polis olup, sizin gibilerin peşinden gideceğim. Biz sizin gibi haysiyetsiz büyümedik. Savcılara ve mahkemeye güveniyorum, cezalandırılman için her şeyi yapacağım" şeklinde konuştu.

"Afşin abi ile adam arabadan indi, sonrasında silah sesi duydum"

Olay sırasında maktulün yanında bulunan Mehmet Nurettin Eren, müşteki olarak verdiği beyanında, "Güvenlik görevlisiyim, Gece arabada uyurken, sağ tarafımda silahlı biri vardı. Afşin abi yanımdaydı. Adam, 'Anacular Çetesi'nden misin, Daltonlar Çetesi'nden misin?' diye sordu. Afşin Abi, 'hiçbirinden değilim' dedi. Sonra o kişi, Afşin abiye silah doğrulttu, daha sonrasında bana da 'seni çocuklarına bağışlıyorum' dedi. Afşin abi ile adam arabadan indi, sonrasında silah sesi duydum ama o sırada oradan ilerlediğim için olayı tam olarak göremedim, şikayetçiyim" dedi.

Müşteki Erdinç Karabulut ise beyanında, "Olay anında birden ses duydum, sanık silahla ölen kişiye tehditler savuruyordu. Afşin'e, 'daltonlar bizden korkuyor' dedi. Silahı doğrultup öldürürüm seni diyerek, telefonlarımızı aldı. Bize, 'sizi öldürmeyeceğim ama arkadaşlarıma öldürdüm diyeceğim' " dedi.

"O anlarımızın video kaydına alındığını düşündük"

Duruşmada, tutuklu sanık Ekrem Erik'in kız arkadaşı olduğunu söyleyen tanık Bade İşmi, "Ekrem Erik benim erkek arkadaşım. Görüntülü konuştuğumuz sırada, bir durum için tartışmaya başladık. O anlarımızın video kaydına alındığını düşündük. Bir anda bir şeyler oldu ve görüntü kapandı, iletişim kesildi. Silah sesi duymadım" ifadelerini kullandı. Beyanda bulunan müşteki avukatları, eksik hususların giderilmesini ve sanıkların cezalandırılmasını talep etti. Savunma yapan sanık avukatları ise, müvekkillerinin tahliyesini talep ettiler.

Sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmedildi

Alınan savunma ve beyanların ardından ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmederek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 20 Haziran 2024 günü Bağcılar'da yaşanan olay anlatıldı. İddianamede, Bağcılar'da özel bir firmada güvenlik müdürü olarak çalışmaya başlayan, iki çocuk babası emekli polis memuru maktul Avşin Altuntaş'ın arkadaşları Mehmet Nurettin Eren ve Erdinç Karabulut'la birlikte hırsızlık olaylarına tedbir amacıyla park halindeki araçta beklerken saldırıya uğradıkları açıklandı. Yaşanan olayda göğsünden vurulan maktul Altuntaş'ın hayatını kaybettiği, sanıkların ise taksiyle kaçtığı iddianamede belirtildi. İddianamede olay günü sanıklar Ekrem Erik ve Fikret Tunç'un taksiyle olay yerine geldikleri, sanık Ekrem Erik'in, maktul Altuntaş'ın ve arkadaşlarının yanlarına gidip silahla tehdit ederek cep telefonlarını şifreleriyle birlikte teslim etmelerini istediği, telefonları alan Erik'in, 'Yurt dışından sizi vurmak için talimat aldım ama bana dua edin, sizi vurmuyorum. Arkamdan gelirseniz ateş ederim' dediği açıklandı. İddianamede sanıkların olay yerinden uzaklaşması üzerine maktul Avşin Altuntaş'ın peşlerinden giderek telefonlarını geri isteyerek havaya bir el ateş ettiği, sanık Ekrem Erik'in maktul Altuntaş'a iki el ateş ettiği ve maktulün hayatını kaybettiği belirtildi. Sanıklar Ekrem Erik ve Fikret Tunç hakkında 'bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak veya işlenmesini kolaylaştırmak ya da yakalanmamak amacıyla kasten öldürmek', 'silahla birden fazla kişi ile birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'gece vakti silahla birden fazla kişi ile birlikte yağma' ve 'ruhsatsız silah taşımak' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 17 yıldan 36 yıl 6 aya kadar hapis cezası istendi. - İSTANBUL