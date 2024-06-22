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Bağcılar'da Emekli Polis Memuru Silahlı Saldırı Sonucu Öldürüldü

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Bağcılar'da emekli bir polis memurunun silahla vurularak öldürüldüğü olaya ilişkin gözaltına alınan 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bağcılar'da emekli bir polis memurunun silahla vurularak öldürüldüğü olaya ilişkin gözaltına alınan 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Geçtiğimiz günlerde sabah saat 05.00 sıralarında Bağcılar'da silahlı saldırıda emekli polis memuru Avşin Altunbaş hayatını kaybetmişti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince şüphelilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlenmiş, Ekrem E. ve Fikret T. yakalanarak gözaltına alınmıştı. Yapılan çalışmalarda olayın falinin Ekrem E. olduğu belirlenirken, 10 suç kaydı bulunan şüpheli Fikret T.'nin (23) Ekrem E.'yi ticari taksi ile beklediği ortaya çıktı. Olaya ilişkin Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Bağcılar Güvenlik Adliye Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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