Bağcılar'da Düğün Konvoyuna Trafik Cezaı

Bağcılar'da düğün konvoyu sırasında trafik akışını engellediği belirlenen 4 sürücü yakalandı. Şahıslar hakkında trafik idari para cezası uygulanırken, 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan da adli işlem başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce, sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntülerde, bir düğün konvoyu sırasında konvoyda bulunan bazı araçların trafik akışının engellendiğinin belirlenmesi üzerine inceleme başlatıldı. Yapılan çalışmalarda Bağcılar Mahmutbey Caddesi üzerinde bir düğün konvoyu sırasında trafik akışını araçlarıyla engellediği belirlenen B.İ. (29), A.A. (29), A.Y. (29) ve İ.K. (22) isimli şahıslar araçları ile birlikte yakalandı.

Şahıslara yönelik 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 'konvoy yapmak', 'taşıt yolu üzerinde duraklamanın yasaklandığı yerlerde duraklamak' ve 'saygısızca araç kullanmak' maddelerinden ayrı ayrı trafik idari para cezası uygulandı. Sürücüler hakkında ayrıca 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan adli işlem başlatıldı. - İSTANBUL