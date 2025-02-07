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Bağcılar'da devriye aracındaki polislere bıçaklı saldırı kamerada

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Bağcılar'da devriye gezen iki polis memuruna yoldan geçen bir şüpheli bıçakla saldırdı. Saldırı sonucunda biri kadın iki polis memuru yaralandı. Olay yerinden hızla kaçan saldırgan, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Yaralı polis memurları hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

BAĞCILAR'da devriye aracı içerisinde bekleyen iki polis memuruna yoldan geçen bir şüpheli bıçakla saldırdı. Saldırıda biri kadın iki polis memuru yaralandı.

Olay, bugün öğle saatlerinde Bağcılar'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şüpheli meydanda park halinde bulunan polis aracına yaklaşarak etrafı izlemeye başladı. Bir süre etrafa bakan şüpheli, polis aracının kapısını açarak polis memurlarına bıçakla saldırdı. Şüpheli daha sonra hızlıca olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler, saldırı sonrası kaçan şüpheliyi yakalamak için operasyon başlattı. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası polis memurları M.E.K ve F.İ hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırgan ise kısa sürede yakalandı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı

Bağcılar'da devriye aracındaki polislere bıçaklı saldırı kamerada
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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