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Daire kapılarını açamayan hırsız, bir çuval ayakkabıyı çaldı

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Bağcılar'da hırsızlık için girdiği apartmanda daire kapılarını açmakta başarısız olan şüpheli, kapıların önlerinde bulunan ayakkabıları çuvala doldurarak kaçtı.

BAĞCILAR, İSTANBUL (DHA) - İstanbul'un Bağcılar ilçesinde yaşanan hırsızlık olayı güvenlik kameralarına yansıdı.

Bağcılar 100. Yıl Mahallesi'nde 17 Nisan Pazar günü, apartmana giren şüpheli daire kapılarını açmaya çalıştı. Bir süre uğraştıktan sonra kapıları açamayan şüpheli, daire önlerinde duran ayakkabılardan beğendiklerini toplayarak çuvala koydu. Daha sonra elindeki çuvalla apartmandan ayrıldı.

GÜVENLİK KAMERALARINA TAKILDI

Apartman sakinlerinden bazıları dışarı çıkarken ayakkabılarının olmadığını fark etti. Güvenlik kamerasındaki görüntülerin incelenmesiyle apartmandan çok sayıda ayakkabının çalındığı anlaşıldı. Görüntülerde, şüphelinin apartmana girişi, kapıyı zorlaması ve ayakkabıları çuvala doldurması yer alıyor.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bağcılar, Pazar, Nisan, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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