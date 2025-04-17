Bağcılar'da Cinayet Davası: İslam Keleş'e Müebbet Hapis Cezası

Bağcılar'da eşi Yeliz Keleş ile üvey amcası İsa Ergün'ü aralarında bir ilişki olduğundan şüphelenip silahla ateş ederek öldüren İslam Keleş'in yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme sanık Keleş'in bir kez ağırlaştırılmış müebbet bir kez ise müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Bağcılar'da 10 Eylül 2023 tarihinde meydana gelen olayda, İslam Keleş (41) üvey amcası İsa Ergün (45) ve eşi Yeliz Keleş'i (32) aralarında bir ilişki olduğundan şüphelenip silahla ateş ederek öldürmüştü. Yeliz Keleş ve İsa Ergün'e ait cep telefonları incelendiğinde maktuller arasında yazışma ve arama kaydı olmadığı bilirkişi raporu ile tespit edilirken sanığın yargılandığı davanın karar duruşması görüldü.

Bakırköy 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık İslam Keleş SEGBİS sistemi ile hazır edildi. Duruşmaya müştekiler ile taraf avukatları da katıldı.

Duruşmada son sözü sorulan sanık "Ben her şeyi mahkemenin vicdanına bırakıyorum. Her şeyi anlattım, namus kısmını adalete bırakıyorum" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme sanık Keleş'in amcası İsa Ergün'ü 'kasten öldürmek' suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Sanığın Yeliz Keleş'e karşı 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ise ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verildi. İslam Keleş'in 'ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma' suçundan ise 1 yıl hapsine hükmedildi.

Mütaaladan

Cumhuriyet savcısı, maktul Yeliz Keleş ile sanık İslam Keleş'in evli olduklarını, maktul İsa Ergün'ün ise İslam Keleş'in üvey amcası olduğunu belirtmişti. Mütalaada 10 Eylül 2023 günü sanık Keleş'in önce İsa Ergün'ü, sonrasında da Yeliz Keleş'i silahla öldürdüğü kaydedilmişti. Sanık İslam Keleş'in eşi ve amcası arasında bir ilişkiden şüphelendiği de mütalaada açıklanmıştı. Öte yandan Yeliz Keleş ve İsa Ergün'e ait cep telefonları incelendiğinde maktuller arasında yazışma ve arama kaydı olmadığının bilirkişi raporu ile tespit edildiği mütalaada ifade edilmişti. Sanığın, maktul İsa Ergün'e karşı 'kasten öldürme' suçundan müebbet, eşi Yeliz Keleş'e karşı ise 'eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmişti. - İSTANBUL